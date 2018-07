O Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia (Cietec), incubadora localizada na Universidade de São Paulo (USP), perdeu sua principal fonte de recursos. Na sexta-feira, o Cietec recebeu uma notificação do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo (Sebrae-SP) cancelando o convênio com o centro.

Na segunda-feira, o diretor executivo da incubadora, Sergio Risola, enviou uma mensagem às empresas incubadas, informando sobre o que aconteceu. “Nesses últimos meses, o convênio que o Sebrae mantinha conosco respondia por aproximadamente metade do custeio do Cietec, sendo que o restante é resultado das contribuições das empresas”, escreveu Risola.

Segundo a mensagem aos associados, o Sebrae teria decidido acabar com o convênio por ter perdido em segunda instância uma ação civil pública movida por um grupo de consultores da região de Campinas, que buscavam o reconhecimento de vínculo trabalhista por serviços de consultoria prestados em contratos com o Sebrae.

“Diante desse fato, o Sebrae tomou a atitude mais adequada a ele, ou seja, finalizou todas as parcerias existentes com consultores e consultorias no Estado de São Paulo”, explicou Risola, em sua mensagem. Procurado, o Cietec preferiu não comentar o assunto.

O Sebrae respondeu com uma nota: “Uma decisão da Justiça do Trabalho, proferida em abril de 2010, definiu que o Sebrae-SP deveria encerrar (termo jurídico é denunciar) alguns convênios, por isso o cancelamento do convênio com Cietec. O Sebrae-SP está cumprindo integralmente e plenamente o determinado pela Justiça e ao mesmo tempo estuda novas possibilidades e formas para atender as empresas incubadas. Nos próximos dias pretendemos anunciar tais propostas”.

O Cietec foi criado em 1998, por meio de um convênio entre a Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, o Sebrae-SP, a USP, o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen) e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT).

O Relatório Anual de 1998 do Cietec mostrou que o Sebrae-SP destinou R$ 820,6 mil à incubadora naquele ano. “A partir desta segunda-feira, 14 de junho, todo corpo diretivo do Cietec sairá a campo para buscar um novo ou novos parceiros que permitam a continuidade dos serviços prestados a vocês empresários”, completou Risola em sua mensagem.