[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/gNQ7fSMW3Q8″ width=”425″ height=”350″ wmode=”transparent” /]

Uma ótima alternativa ao Carnaval na televisão é o clipe de “Lived In Bars”, do Cat Power, banda de uma mulher só da cantora e compositora Chan Marshall. A música é do disco The Greatest, lançado no começo do ano passado pela Matador.

Apesar do nome, não é uma coleção de sucessos. Traz canções originais. É o melhor disco dela, gravado em Memphis com feras de estúdio da soul music. Famosa por não conseguir terminar as músicas no show (e muitas vezes nem mesmo o show), Chan Marshall se tratou depois de gravar o disco e voltou aparentemente curada. Nunca esteve tão bonita e nunca cantou tão bem.