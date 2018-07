[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/LZtD8r9KqUA” width=”425″ height=”350″ wmode=”transparent” /]

Agora que o Carnaval acabou, um clipe de “Stained-Glass Windows In the Sky”, do Felt, uma das melhores bandas dos anos 80. Eles lançaram 10 discos em 10 anos. Ignite the Seven Canons (1985) chegou a sair no Brasil pela Eldorado. Esta música é do EP Poem Of the River (1987).