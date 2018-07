“Deveríamos clonar neandertais?”, pergunta um artigo da revista Archeology, que começa narrando o esforço para se sequenciar o genoma dos homínideos extintos há 30 mil anos. O texto fala dos desafios científicos de se trazer os neandertais de volta à vida (como produzir uma célula com seu DNA) e de uma série de questões éticas.

Segundo a Archeology, os cérebros dos neandertais eram, em média, 100 centímetros cúbicos maiores que das pessoas que existem hoje:

“Mas essa diferença se deve provavelmente ao tamanho corporal maior. Esses cérebros grandes eram protegidos por crânios mais largos e achatados, com testas mais baixas que as dos humanos modernos. Seus rostos eram projetados para a frente e não tinham queixos. Seus braços e a parte de baixo de suas pernas eram mais curtos que dos humanos modernos, tornando-os corredores mais lentos e menos eficientes, mas eles também tinham mais massa muscular. “

Há 110 mil anos, os neandertais já enterravam seus mortos. Há 40 mil anos, fabricavam uma grande variedade de ferramentas de pedra. Existem dúvidas se os neandertais podem ser considerados uma espécie separada dos humanos.

Uma dos riscos da clonagem é que os neandertais não eram imunes a várias doenças modernas, e muitas delas podem ser fatais. Bernard Rollin, especialista em bioética da Universidade Estadual do Colorado, afirmou à Archeology que o problema está em como as outras pessoas tratariam o neandertal clonado, que poderia ser ridicularizado ou temido. Para John Hawks, paleoantropólogo da Universidade de Wisconsin, a clonagem do neandertal é só uma questão de tempo.

