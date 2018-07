Os clubes de compras, que vendem marcas de luxo com desconto somente para associados, crescem na internet brasileira. Sites como Superexclusivo, Coquelux, Privalia e Brands Club chegam a oferecer produtos com até 70% de desconto, por alguns dias, de roupas de grife e outros produtos. “Começamos no fim de 2007 com 300 nomes”, disse Antonio Pulchinelli, sócio-diretor do Superexclusivo. “Hoje temos 70 mil nomes e esperamos dobrar até o fim do ano.” Cada associado pode convidar mais cinco pessoas.

No ano passado, o varejo virtual brasileiro movimentou R$ 8,2 bilhões, segundo a consultoria E-bit. O número não inclui passagens aéreas, leilões virtuais e automóveis. Para este ano, a expectativa é que o faturamento ultrapasse R$ 10 bilhões. No entanto, o segmento de vestuário, o forte dos clubes de compras, nem aparece entre os cinco principais da internet brasileira.

Segundo Pulchinelli, um público importante são consumidores que vivem fora dos grandes centros. “Quem não está em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro muitas vezes não tem opção de lojas físicas”, disse o executivo, acrescentando que, para o lojista, é interessante colocar à venda as peças da coleção anterior sem custo. As lojas, de marcas como Cris Barros, Adriana Degreas e Ralph Lauren, costumam ficar disponíveis durante quatro dias no site.

O investimento inicial no Superexclusivo foi próximo de R$ 500 mil, segundo a empresa. Em junho, o Superexclusivo lançou o E-showroom, um serviço com conceito parecido com o do clube de compras que, no lugar de atender o consumidor final, serve para as grifes apresentarem as novas coleções para os lojistas.

A Coquelux foi lançada há um ano. Antes de criar o site, o francês Pierre-Emmanuel Joffre, presidente da Coquelux, trabalhou dez anos no grupo LVMH, dono de marcas como Louis Vuitton. “Não nos posicionamos como um outlet virtual, mas como um clube de oportunidades”, disse o executivo, explicando que, além dos itens com desconto, o site também oferece produtos exclusivos de estilistas como Isabela Capeto, Alexandre Herchcovitch e Gloria Coelho.

