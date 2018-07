Juliano Spyer, do blog Não Zero, lança amanhã (5/9) o livro Conectado: O que a internet fez com você e o que você pode fazer com ela (Jorge Zahar Editor). O livro trata da internet como ferramenta de colaboração e criação de comunidades, falando de blogs, Wikipedia, YouTube, MSN e Orkut.

O lançamento acontece a partir das 19h, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, Avenida Paulista, 2073, São Paulo, SP. O evento começa com um debate sobre “Quem comanda a internet: amadores ou profissionais?”, com participação do Alexandre Matias, do Link, e Luli Radfahrer, da ECA/USP.