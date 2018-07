Em 1995, a revista The Face pediu ao físico Stephen Hawking uma fórmula para viajar no tempo. O blog Letters of Note publica o fax com a resposta:

“Obrigado por seu fax recente. Não tenho nenhuma equação para viagem no tempo. Se tivesse, ganharia a Loteria Federal toda semana. S W Hawking”

Com bem observou John Farrier, do blog Neatorama, “ele provavelmente só não quer compartilhar seus segredos”.

