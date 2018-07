A competição entre operadoras de telecomunicações e empresas de TV a cabo incentivou o crescimento no mercado de banda larga, elevando as velocidades disponíveis e reduzindo preços. Em 2006, os acessos de internet rápida cresceram 40,1% no País, chegando a 5,7 milhões.

Segundo pesquisa da consultoria IDC, encomendada pela Cisco, as conexões superiores a 1 megabit por segundo passaram de 2% do mercado total em 2005 para 22%. No segundo semestre de 2006, houve uma redução de 8% nos preços médios.

