Não é à toa que as redes sociais são a onda do momento na internet mundial. As conexões geram inúmeras possibilidades e, na vida empresarial, não seria diferente. A Totvs fechou um acordo com a Paradigma, empresa de software de Florianópolis, para permitir que as empresas que usam o seu sistema de gestão empresarial possam fechar negócios entre si, eletronicamente.

A Paradigma surgiu em 1998 para fornecer soluções de compras eletrônicas. Mais de 50 portais de comércio entre empresas usam a plataforma da empresa. No mês passado, a Paradigma lançou o ClicBusiness, que reúne num só serviço os participantes de 45 portais de compras, envolvendo uma base de cerca de 200 mil empresas fornecedoras.

“Estamos levando o conceito da rede social para o mundo dos negócios”, disse presidente do conselho de administração da Paradigma, Gérson Schmitt. O ClicBusiness será oferecido aos 26 mil clientes da Totvs. A assinatura do serviço é de R$ 90 por mês, independentemente do volume negociado pelo participante.

A Paradigma tem a meta ambiciosa de conseguir, em uma década, mais de 1 milhão de assinantes do serviço, o que corresponderia a cerca de 20% das empresas existentes no País.

Os 45 portais integrados ao ClicBusines realizam mais de 100 mil processos de compras eletrônicas por ano, movimentando bilhões de reais, segundo Schmitt. Com cerca de 80 funcionários, a Paradigma faturou R$ 8,7 milhões em 2010.

Mais informações no Estado de hoje (“Compras em rede“, p. N6).

Siga este blog no Twitter: @rcruz