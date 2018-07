Michael J. Mahon (em inglês) criou um projeto de computação paralela baseado no Apple IIe (foto), lançado em 1983. Ele juntou oito placas em uma caixa de madeira, e batizou o computador de AppleCrate (caixote de maçãs). Ele pagou um dólar por placa, num leilão. O AppleCrate é ligado a um Apple IIe “mestre”, que inicializa cada uma das oito placas.

Meu primeiro computador foi um Dismac D-8000, compatível com o TRS-80, da Radio Shack. O segundo foi um genérico do Apple II fabricado também pela Dismac. Todo dia de manhã eu tinha que abrir a tampa de velcro do computador e encaixar na placa os componentes, que se soltavam com a mudança de temperatura enquanto a máquina estava desligada durante a noite.

Via Make: Blog (em inglês).