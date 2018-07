O físico teórico Michio Kaku (foto), professor do City College de Nova York, afirmou ao jornal espanhol El País que, na próxima década, surgirão computadores controlados pela mente. Ele também prevê a criação de paredes inteligentes, conectadas à internet, que responderão às perguntas das pessoas; lentes de contato com realidade aumentada, também ligadas à rede; e chips mais baratos que uma folha de papel, presentes em todos os objetos.

Além do controle telepático dos computadores, Kaku projeta que, na década de 2020, haverá tecnologia para fotografar os sonhos, a partir de imagens funcionais do cérebro. Para 2050, o físico prevê que será possível desenvolver artificialmente órgãos do corpo humano em algumas horas, para reposição.

Foto: Cardsplayer4life/Wikimedia Commons