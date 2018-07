O site Old Computers (em inglês) traz informações sobre computadores antigos. Acima, um TRS-80, da Radio Shack, lançado em agosto de 1977 nos Estados Unidos. Ele tinha 4 quilobytes de memória, expansível para 12 quilobytes. Os dados eram armazenados numa fita cassete. Custava US$ 600, com monitor.

Meu primeiro computador foi um D-8000, da Dismac, genérico do TRS-80, da época da reserva de mercado de informática.

Via Beyond the Beyond.