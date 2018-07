Commons são recursos que podem ser usados pela comunidade sem que as pessoas precisem pagar por eles. A licença Creative Commons permite que os artistas compartilhem suas criações, preservando alguns direitos autorais e abrindo mão de outros.

“Os commons representam um fenômeno crescente que está revolucionando a produção simbólica da humanidade e ampliando as contradições do capitalismo informacional”, diz o sociólogo Sérgio Amadeu da Silveira , ex-presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI).

Na próxima quinta-feira (17/5), será lançado em São Paulo o livro Comunicação digital e a contrução do commons: redes virais, espectro aberto e as novas possibilidades de regulação (Editora Fundação Perseu Abramo), escrito por Amadeu, Yochai Benkler, Kevin Werbach, Gustavo Gindre e João Brant. O lançamento acontece a partir das 19h, na Livraria Martins Fontes, Av. Paulista, 509 – Loja 17.