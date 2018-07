Preparo um livro sobre software livre no Brasil. A idéia é contar a história de desenvolvedores e mostrar casos de empresas que usam programas de código aberto. Não será um livro técnico, para ensinar a usar o software, mas um livro-reportagem, com histórias sobre a comunidade no País. Quem tiver sugestões de pessoas e casos interessantes pode deixar nos comentários deste post ou na comunidade que criei no Peabirus.

O software livre, como o sistema operacional Linux, pode ser usado, copiado e modificado sem o pagamento de royalties.