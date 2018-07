Na Inglaterra. Por aqui, o conversor de TV digital (também chamado set-top box) será pelo menos cinco vezes mais caro. A rede varejista Tesco começou a vender hoje (29/8), no Reino Unido, um conversor a 10 libras esterlinas (cerca de R$ 40), segundo o Guardian (em inglês).

Fabricado pela Techwood, sai pela metade do preço do concorrente mais barato. Ele recebe 40 canais com definição padrão e várias estações de rádio. Em 2012, o Reino Unido deixará de ter transmissões analógicas.

No Brasil, o governo fala em conversores de R$ 200 e a indústria chega a estimar preços de R$ 800. A estréia da TV digital em São Paulo está marcada para 2 de dezembro.

O Brasil optou pelo sistema japonês ISDB, com algumas modificações. A tecnologia japonesa é a mais avançada, mas não a mais barata. O padrão europeu, chamado DVB, tem preços mais baixos, por causa da escala maior. Na Europa, a TV digital não tem alta definição, com qualidade de imagem melhor que do DVD. Por aqui, haverá transmissões em alta definição.