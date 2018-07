O ministro das Comunicações, Hélio Costa, prometeu hoje (15/7) financiamento do conversor de TV digital (também chamado set-top box) em até 48 vezes, com mensalidade que chega a R$ 7 por mês. Segundo ele, foi fechado um acordo ontem com o Banco do Brasil e o Banco Postal, e as linhas de crédito devem estar disponíves em 20 ou 30 dias.

Ele participou, em São Paulo, do lançamento dos equipamentos da taiwanesa Proview, que custam a partir de R$ 199. O modelo mais caro (foto), de R$ 299, tem saída digital HDMI e permite a navegação na internet via TV.