Se você acabou de comprar uma TV de tela plana com alta definição plena (em inglês, full HD), a notícia não é muito boa: em meados do próximo mês começam a chegar às lojas brasileiras os aparelhos que pertencem à próxima onda tecnológica, a da televisão em três dimensões (3D). Seu televisor já não é o que há de mais avançado no mercado.

A Copa do Mundo da África do Sul marcará o lançamento global da nova tecnologia. Vinte e cinco jogos serão filmados em 3D pela Sony, mas pouca gente verá essas imagens em casa. Pelo menos no Brasil. A TV aberta não possui um canal para o sinal 3D, e a TV paga deve fazer uma transmissão para poucos – além de ser preciso um aparelho de TV 3D será necessário ter um conversor compatível com o recurso. Num primeiro momento, os conteúdos virão principalmente de discos Blu-ray e de videogames como o PlayStation 3.

Pelo menos três fabricantes, Samsung, LG e Sony, anunciaram modelos para o Brasil. Os televisores da Samsung estão em exposição em duas lojas da rede Fnac em São Paulo e os da Sony podem ser vistos numa das lojas da própria marca, também em São Paulo.

“É bem impactante”, afirma a estudante Julia Magrin, que testou a TV 3D numa loja, na quarta-feira. Sua amiga Ângela Pimentel também gostou, mas observa: “Acho que não aguentaria ficar assistindo por muito tempo.” O aparelho em exposição, com 46 polegadas, começará a ser vendido na segunda quinzena de maio, a R$ 7,4 mil. O modelo mais barato da Samsung vai custar R$ 6,7 mil, na versão com 40 polegadas.

“A expectativa é muito grande”, diz Rafael Cintra, gerente sênior de TVs da Samsung. Os televisores virão com um par de óculos. Cada par adicional custará entre R$ 230 e R$ 250, dependendo do modelo. Quem tem tocador de Blu-ray terá de trocar seu aparelho para conseguir ler os novos filmes em 3D.

Segundo a consultoria IT Data, as vendas de TVs já subiram por causa da Copa. No primeiro bimestre, foram vendidos cerca de 1 milhão de aparelhos de LCD e plasma. No mesmo período de 2009 haviam sido comercializadas cerca de 500 mil unidades. “As vendas de LCD subiram 120%”, diz o consultor Marcelo Locci, da IT Data. “As de plasma registraram até um decréscimo”, informa.

Foto: LGEPR/Creative Commons

Mais informações no Estado de hoje (“Copa poderá ser vista em TV 3D“, p. B12).