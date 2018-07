Assisti no sábado (7/2) Coraline, animação em stop motion dirigida por Henry Selick, baseada num livro do Neil Gaiman. Na pré-estréia, em versão 3D. A técnica melhorou desde O estranho mundo de Jack (The nightmare before Christmas). O filme é muito bonito, mas tem um problema. A estrutura da história é de videogame, da metade para o final. A protagonista tem que atravessar três fases, e encontrar os itens escondidos, para depois enfrentar um chefão.