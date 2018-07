Os cortes de emprego na Motorola Mobility, anunciados hoje pelo Google, devem afetar o Brasil. A fabricante de celulares tem um escritório em São Paulo e uma unidade fabril em Jaguariúna (SP). O SindMetal, sindicato dos metalúrgicos de Jaguariúna, terá uma reunião com representantes da empresa amanhã à tarde, para ter mais detalhes.

Segundo José Francisco Salvino, presidente do SindMetal, as informações preliminares são de que as demissões devem afetar o setor administrativo, mas não a produção. Ele afirmou que a empresa emprega cerca de 2,5 mil pessoas na cidade.

A Motorola Mobility divulgou um comunicado dizendo que o Brasil continua a ser um “importante mercado” para a empresa. O comunicado não confirma nem desmente as demissões locais.

“Embora a Motorola espere que essa estratégia crie novas oportunidades e ajude sua unidade de dispositivos móveis a retornar à lucratividade, a empresa entende que essas mudanças serão difíceis para os funcionários afetados”, informou a companhia. “A Motorola se compromete a ajudá-los durante esse momento difícil de transição, oferecendo um pacote de indenizações, além de serviços de recolocação profissional.”

No mundo, serão demitidas 4 mil pessoas, o equivalente a 20% da força de trabalho da empresa.

