Muitos crimes digitais começam com uma mensagem de correio eletrônico. Todo cuidado é pouco com arquivos e links para sites vindos por e-mail, mesmo que aparentemente tenham sido enviados por pessoas que o internauta conhece. O melhor é não abrir o arquivo e não clicar no link.

Os golpes digitais estão se tornando cada vez mais sofisticados. Os criminosos digitais tentam se passar por bancos, lojas e governo para atrair a atenção dos internautas. Um golpe comum é direcionar o usuário para um site falso de banco, fazendo digitar sua senha e outros dados pessoais. Não acredite em mensagens que dizem coisas como “estamos recadastrando os dados do internet banking para melhorar a sua segurança”.

Na dúvida, é sempre melhor consultar o site do banco diretamente, digitando o endereço no navegador, sem usar o link fornecido pela mensagem de correio eletrônico.

Alguns golpistas tentam se passar pela Receita Federal, na época da declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, ou pela Justiça. Outros se passam por lojas, divulgando produtos em ofertas ou avisando a respeito de débitos vencidos que não existem. Nesses casos, a recomendação também é ir direto ao site das instituições, para conferir as informações, sem clicar em links ou abrir arquivos.

Mais informações no Estado de hoje, 29/5 (“E-mail carrega ameaça digital“, p. C5).