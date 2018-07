O professor Valdecir Becker, da Universidade Metodista, escreve em seu blog sobre o livro TV digital no Brasil: Tecnologia versus política (Senac São Paulo), que lancei semana passada, em São Paulo. Ele foi um dos pesquisadores do Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD), e viveu a história contada pelo livro:

“O livro não se aprofunda em questões técnicas. Até por isso sua leitura é muito agradável. No entanto, é necessário lembrar que, em 2005, o sistema ATSC era totalmente inviável para o Brasil, pois não permitia recepção com antenas internas, presentes em 47% das residências brasileiras. Isso sem considerar o fato do ATSC não dispor, na época, de transmissão para receptores móveis. Já o DVB, sistema europeu, tinha problemas ainda maiores. Na época das pesquisas não possuía alta definição e a transmissão para dispositivos móveis, o DVB-H, ainda não fora testado. Além disso, nas várias reuniões que participei com representantes do sistema, eles jamais abriram a possibilidade de incorporar a codificação H.264 e fazer alterações no middleware MHP. Isso não está no relatório final do CPqD.”