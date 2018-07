As grandes operadoras de telecomunicações afirmaram ontem (14/10), durante o evento Futurecom, que seria impossível implementar um plano nacional de banda larga sem a participação da iniciativa privada. O presidente da Andrade Gutierrez, Otávio Marques de Azevedo, classificou como “retrocesso” a criação de uma operadora estatal. A Andrade Gutierrez é uma das controladoras da Oi.

“Esse retrocesso não faz sentido”, disse Azevedo. “Todas as teles têm um pensamento muito equilibrado em relação a esse caso. Sem dúvida nenhuma, de tudo o que foi privatizado no Brasil, as operadoras de telecomunicações foram as que conseguiram a maior abrangência dos serviços.”

O presidente da Telefônica, Antonio Carlos Valente, destacou que o setor de telecomunicações precisará de um investimento de R$ 215 bilhões, de acordo com projeções da Agência Nacional de Telecomunicacões (Anatel), até 2018. “O setor vai consumir, no período, investimentos da mesma ordem de grandeza que o pré-sal”, disse o executivo.

Somente no ano passado, foram investidos cerca de R$ 20 bilhões, sendo metade em banda larga. Em comparação, o governo estima investir R$ 3 bilhões em sua estatal de banda larga, pelos números divulgados até agora.

Nos últimos dias, tornou-se pública uma briga entre grupos dentro do próprio governo. De um lado, o secretário de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Rogério Santanna, propõe que seja criada uma estatal que feche parceria com pequenas operadoras e provedores de acesso, que têm dificuldade de competir com as empresas dominantes. De outro, o ministro das Comunicações, Hélio Costa, defende que o plano nacional de banda larga tenha como as empresas privadas, que atuam hoje no mercado.

Para Azevedo, da Andrade Gutierrez, deve prevalecer a visão de que as teles devem participar do processo. “Quem vai arbitrar tem que olhar o todo com um pouco mais de compromisso histórico. É assim que pessoas com nível superior na hierarquia política decidem, com uma perspectiva histórica adequada”, destacou o executivo.

As divergências públicas fizeram com que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinasse que os integrantes do governo “baixassem a bola”, e aguardassem a entrega do plano, prevista para 9 de novembro, antes de se pronunciar. O ministro das Comunicações, Hélio Costa, não participou da abertura da Futurecom na terça-feira à noite, sendo representado pelo secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Roberto Pinto Martins.

Em seu discurso, Martins defendeu a participação das operadoras. “Não há como fazer um plano de banda larga sem a participação do setor”, afirmou o secretário. Ele apontou que as empresas privadas possuem uma rede óptica de 200 mil quilômetros, e defendeu a criação de “sinergias” entre essa estrutura e as redes do governo, como a Eletronet (empresa falida que tem a Eletrobrás como acionista).

Ontem, as operadoras tiveram a primeira reunião com Martins para discutir a proposta de como elas podem participar do plano de banda larga. O governo quer aumentar a cobertura da rede de internet rápida no País, reduzir o preço do serviço e melhorar a sua qualidade.

A falta de infraestrutura afeta as próprias operadoras. “Temos mais de 300 cidades prontas para serem ligadas com o 3G (terceira geração da telefonia celular), mas não temos rede de transmissão”, afirmou João Cox, presidente da Claro. Segundo o executivo, a solução encontrada pelas operadoras celulares tem sido construir suas próprias redes, no lugar de contratar meios das empresas de telefonia fixa.

