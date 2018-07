Entre os dias 22 e 25 deste mês, a ITV Produções Interativas oferece em São Paulo o primeiro curso de desenvolvimento de aplicações interativas para televisão com a plataforma Ginga-NCL. O curso é uma parceria com o Laboratório Telemídia da PUC-Rio, que desenvolveu a linguagem. O Ginga é o software de interatividade da TV digital brasileira. Valdecir Becker e Günter Heinrich Herweg Filho, diretores da ITV, participaram das pesquisas para a definição do Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD).