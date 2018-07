Quando se fala em rádio e internet, a maioria das pessoas pensa nas emissoras que podem ser ouvidas pela rede. A proposta da NetPress é diferente. No ar desde setembro de 2006, a empresa usa a rede mundial para distribuir boletins jornalísticos para rádios do Brasil todo. Setenta e nove rádios, de 17 Estados, veiculam os boletins produzidos pela NetPress.

A idéia é antiga. “Eu tive uma pequena rede de rádio de 91 a 94, quando comecei a vender boletins de mercados financeiros para emissoras de Minas, Rio e interior de São Paulo”, afirma o jornalista Edson Perin (foto), diretor da NetPress. “Há muito que pensei em replicar o modelo na internet.” Em 1996, Perin foi o responsável pela entrada na internet da Rádio Bandeirantes AM.

A empresa produz oito boletins, com reportagens e comentários exclusivos. O RadioCash, em parceria com a Agência Dinheiro Vivo, é diário, e os demais são semanais. O modelo de negócios é baseado em publicidade. As rádios podem veicular os boletins gratuitamente. A condição é que sejam transmitidos na íntegra, incluindo os anúncios.

Os boletins são: Capital do Brasil (sobre Brasília), Gestão Empresarial (tecnologia para pequenas e médias empresas), Vida no Século XXI (tecnologia), Todos os Palcos (teatro), RadioCash (finanças pessoais), Musicpedia (música), Motonline (motociclismo) e o VoiceCast (tecnologia). Este último, em parceria com o Podcast VoIT.

“A maior parte das emissoras brasileiras tem pouco acesso a conteúdos mais produzidos e exclusivos, devido, principalmente, à distância dos grandes centros”, explica Perin.