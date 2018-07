A revista The Economist traz um perfil do banqueiro Daniel Dantas (em inglês), do Opportunity. Sob o título de “The quiet Brazilian” (o brasileiro calado), fala dos problemas de Dantas com o governo, com a Justiça e com a polícia. Diz que ele muitas vezes é “retratado como uma espécie de gênio do mal das finanças brasileiras: Darth Vader com planilhas”.

Foto: Wilson Dias/ABr