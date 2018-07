[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/jrNT-4hXD3w” width=”425″ height=”350″ wmode=”transparent” /]

“Ele sorria em seu inferno pessoal

Jogou a última moeda em um poço dos desejos

Mas desejava perto demais e caiu

Agora ele é Gasparzinho, o fantasma camarada”

“Casper, the Friendly Ghost” está no disco Yip/Jump Music (1983). Acima, Daniel Johnston toca a música na Bill’s Records. Grisalho, mas com voz ainda de criança. Suas canções falam de amores perdidos, problemas de comunicação, Gasparzinho, King Kong e Capitão América. Seu gênio se expressa de uma maneira muito peculiar. Ele canta, toca violão e teclados e também desenha. A maioria das gravações é lo-fi, feitas em casa. Entre seus fãs estão o Yo La Tengo (com quem gravou uma versão de “Speeding Motorcycle” pelo telefone), Sonic Youth e David Bowie.

Diagnosticado com distúrbio bipolar, Daniel provocou um acidente aéreo em 1990. Seu pai pilotava um avião particular, levando o músico de Austin, onde havia feito um show, para West Virginia. Num surto, Daniel pensou que o pai fosse o demônio, tentou assumir o controle do avião, tirou a chave da ignição e a jogou pela janela. Seu pai conseguiu pousar em uma floresta. O avião foi destruído, mas os dois tiveram a sorte de não saírem feridos. O documentário The Devil and Daniel Johnston, sobre sua vida e seu trabalho, ganhou o prêmio de melhor diretor no festival de Sundance em 2005, para Jeff Feuerzeig.

Na década passada, chegou a recusar um contrato com a Elektra porque achava que a banda Metallica, que lançava seus discos pela gravadora, poderia matá-lo. Daniel mora com os pais e gasta boa parte do dinheiro que ganha em gravações não-oficiais dos Beatles. Não sei qual foi a reação de Daniel à morte do Capitão América. Ele disse certa vez numa entrevista (em inglês):