O colombiano Orlando Ayala (foto), vice-presidente corporativo da Microsoft, está entusiasmado com o mercado brasileiro. Em visita ao País para participar da versão latino-americana do World Economic Forum, ele disse ontem que o Brasil está no “alto da lista” dos países candidatos a receber um centro de dados da empresa.

“Não quero anunciar que o Brasil já tem um data center, mas o País está no alto da lista”, disse o executivo, que também ocupa o cargo de presidente para países emergentes da companhia. “Devemos decidir em três meses. Teremos entre oito e dez data centers em todo o mundo.”

A ideia da companhia é oferecer software para pequenas e médias empresas, no formato de computação em nuvem, em que o cliente paga como serviço, conforme a utilização. “Estudamos construir um data center com capacidade para atender com serviço de muito alta qualidade a todas as pequenas e médias empresas do Cone Sul”, afirmou. “O centro seria para a exportação de serviços.”

Segundo o executivo, não existem outros países latino-americanos candidatos a receber o centro de dados. Ele preferiu não dizer de quanto seria o investimento, mas disse que, no data center que a empresa acabou de inaugurar em Chicago, foram investidos cerca de US$ 80 milhões. Ayala afirmou que o Brasil está entre os 10 maiores mercados no mundo para a Microsoft. “É um mercado absolutamente material, e um mercado material para a companhia é de mais de US$ 500 milhões”, disse o executivo.

