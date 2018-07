O cineasta americano David Lynch fala sobre filmes no celular, num extra do DVD do filme Império dos Sonhos (Inland Empire), lançado lá fora:

“Agora, se você ver um filme no telefone, nunca terá, em um trilhão anos, a experiência do filme. Você achará que teve, mas terá sido enganado. É uma grande tristeza você pensar que viu o filme na p* do seu telefone. Caia na real.”

O vídeo está no YouTube.

Via Boing Boing (em inglês).