Inland Empire, novo filme do cineasta David Lynch (foto), é o primeiro dele rodado totalmente com tecnologia digital, sem película. Ele disse ao jornal The New York Times:

“O céu é o limite com o digital. O filme é como um dinossauro num poço de piche. As pessoas podem passar mal ao ouvir isso, porque elas amam o filme, exatamente como amaram a fita magnética. E eu amo o filme. Eu amo.”

Diretor de clássicos como Eraserhead e Veludo Azul, Lynch rodou o novo longa metragem com uma câmera comum Sony PD-150, no lugar de usar um modelo avançado com alta definição.

Com três horas de duração, o filme foi na sua maior parte improvisado. Ele teve origem num monólogo de 14 páginas que Lynch escreveu para a atriz Laura Dern.

Em seu site, Davidlynch.com, o diretor oferece, desde 2001, conteúdo exclusivo para assinantes, como música, pequenos filmes experimentais e a série de animação Dumbland. Ele também vende produtos como canecas e fotos.