A desenhista canadense SpaceCoyote fez um poster do mangá Death Note ao estilo de Matt Groening, criador dos Simpsons. Sua página no site Devian Art tem outros trabalhos interessantes, como os Simpsons em versão mangá e Meu Vizinho Totoro, do Hayao Miyazaki, no estilo de Groening.

Via Xorsyst (em inglês).