O evento “Responsabilidade e Conteúdo Digital“, promovido ontem (30/9) pelo estadao.com.br, repercute na blogosfera. O Edney Souza (InterNey.Net), um dos participantes, considerou o debate desequilibrado. Na sua opinião, os blogueiros foram prejudicados:

“Fiquei muito curioso para ler o script que o Paulo Lima tinha em cima da sua mesa, parece que ali tinha uma estratégia para deixar que os blogueiros falassem o mínimo possível, além disso ele não sabia quem era quase ninguém, conhecia o Marcelo do Meio e Mensagem, sabia quem era o Gilson, o João Livi e o Pedro Dória. Os demais (aka blogueiros e o Osvaldo da IAB ) tiveram de explicar em 10 segundos antes do debate quem era, acho que um moderador que soubesse o que são blogs teria tornado a coisa um pouco mais imparcial.”

O Hermenauta falou sobre a falta de futuro do impresso:

Sententia destacou uma frase:

A Ana Brambilla (Libellus) apontou que o foco do debate deveria ter sido outro:

“Incrível como o foco mudou! O que devia ser dicutido naquela mesa não era a relevância do conteúdo produzido na blogosfera. Não era a blogosfera, mas a Talent! Fui para o debate com a expectativa de ter esclarecida a postura preconceituosa e arrogante que a campanha trouxe. Saí de lá frustrada, mas conformada.”

A Lucia Freitas (Ladybug Brasil) reclamou da cobertura:

“- se quer elogiar, comece contando as falhas e termine com o melhor.

– se quer detonar, comece com o melhor e termine com o pior.

O Renato Cruz detonou com a gente na capa do estadão, meu povo! Na boa? Anotem a regrinha! A gente talvez não use – até porque aqui é diferente. Quem mandou a gente desancar o nego no BlogCamp? Ele vai usar todas as armar que tiver para dizer que somos mesmo uma macacada sem direito à pena e promover uma caça aos nossos computadores, smartphones, notebooks…”