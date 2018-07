[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/zNVrNo7MxsA” width=”425″ height=”350″ wmode=”transparent” /]

Muitas empresas não têm consciência de como é importante tornar seus sites acessíveis a pessoas com deficiência visual ou dificuldades motoras. O vídeo Acessibilidade web: custo ou benefício? mostra quais são os principais problemas e como resolvê-los. Produzido pela Acesso Digital, será lançado em 24 de maio, às 19h, no auditório do Senac Rio, R. Santa Luzia, 735 – 7.º Andar – Centro – Rio de Janeiro. Você pode ver o trailer acima.