A Dell começou ontem (27/9) a vender seus computadores nas lojas brasileiras da rede Wal-Mart. A fabricante americana ficou conhecida mundialmente por seu modelo de venda direta, por telefone ou pela internet. É a primeira vez que seus PCs serão vendidos no varejo no País. “O Brasil é o quarto mercado do mundo para computadores”, afirmou Daniel Neiva, gerente de Vendas da Dell. “A Dell está aqui para ser líder.”

Atualmente, a empresa está atrás da Positivo e da HP no Brasil, apesar de ser a primeira no mercado corporativo. Acontece que o mercado que mais cresce no País é o doméstico, principalmente entre pessoas que nunca tiveram computador. Não é fácil vender pela internet para consumidores com esse perfil. “O modelo de venda direta não era suficiente”, disse Ivair Rodrigues, diretor de Estudos de Mercado da consultoria IT Data. “Vender para o varejo é complicado, as margens são menores. Mas a Dell deve incomodar muita gente.”

Mais informações no Estado de hoje, 28/6 (“Dell estréia no varejo brasileiro com o Wal-Mart“, para assinantes, p. B22).

Foto: Divulgação