Em 2006, os brasileiros John Lima (foto) e Daniel Dalarossa venderam a Cyclades, fabricante de equipamentos de redes, para a americana Avocent, por US$ 90 milhões. Após conseguir sucesso no Vale do Silício, coração da indústria tecnológica americana, Lima está agora com uma nova empresa, a Coffee Bean Technology.

A Coffee Bean lança hoje um serviço de Social CRM (sigla em inglês de gerenciamento de relações com clientes), que integra as atividades de marketing e vendas às redes sociais. O cliente paga uma mensalidade para que sua equipe de vendas possa usar, via navegador, o serviço da Coffee Bean.

“Criamos mecanismos para aplicar as redes sociais nos negócios”, disse Lima, que está dividindo seu tempo entre os Estados Unidos e o Brasil. “As empresas podem monitorar o Twitter, o Facebook e o LinkedIn e descobrir oportunidades de vendas.” O nome de batismo de John Lima é João, mas ele mudou porque os estrangeiros não conseguiam pronunciá-lo.

A solução está hospedada num centro de dados na Califórnia. A primeira tela do serviço se parece com o Facebook ou Twitter, com as atualizações dos contatos do vendedor e das oportunidades que ele está prospectando. É possível importar informações de empresas e pessoas das redes sociais, sem a necessidade de o usuário preenchê-las.

Lima investiu US$ 5 milhões no serviço de relacionamento com clientes. “Foi dinheiro da Cyclades”, afirmou. Em janeiro deste ano, tinha um sistema pronto, mas resolveu refazer tudo. “Parecia um CRM clássico dos anos 90”, disse o empreendedor. “Para refazê-lo, decidimos delegar mais para a nossa equipe de desenvolvimento, com programadores com menos de 25 anos.”

O objetivo é vender o serviço para empresas médias, e atingir um faturamento de US$ 10 milhões em três anos. Segundo Lima, já existem cerca de 20 companhias no Brasil e 20 nos EUA usando o Social CRM. “O próximo mercado será a Alemanha”, afirmou Lima, que já morou no país.

Foto: Divulgação

No Estado de hoje (“Após sucesso no Vale do Silício, brasileiro lança nova empresa“, para assinantes, p. B20).

Siga este blog no Twitter: @rcruz