Com a perda de espaço para os notebooks, os computadores de mesa precisam se reinventar. Modelos compactos, que ocupam menos espaço, ou embutidos no monitor, conhecidos por all-in-one, começam a chegar ao mercado para atrair os consumidores. “Lançamos o primeiro desktop compacto no fim do ano passado, e hoje esse tipo de produto já responde por 30% a 40% das vendas”, diz Dante Avanzi, gerente de produtos para desktop da HP. A empresa acaba de lançar um all-in-one, com tela sensível ao toque.

No ano passado, foram vendidos 7,6 milhões de desktops e 4,1 milhões de notebooks no País, segundo a consultoria IT Data. Para este ano, a previsão é de 6,3 milhões de computadores de mesa e 4,7 milhões de notebooks. “A pessoa física está preferindo cada vez mais o notebook”, disse Ivair Rodrigues, diretor de Estudos de Mercado da IT Data. “A queda prevista para a venda de desktops este ano é de 17%. A tendência é que as vendas mensais de notebooks ultrapassem as de desktops em novembro ou dezembro deste ano.” Mesmo assim, o computador de mesa ainda é forte no mercado corporativo, por questões como segurança da informação, durabilidade e assistência técnica mais fácil.

A Digitron, fabricante brasileira de placas para computadores, começou a produzir este mês uma placa-mãe compacta para desktops. “Fabricamos um primeiro lote de 5 mil unidades, que não deu nem para o começo”, diz Wladimir Benegas, diretor de vendas e marketing da companhia. “A placa compacta é uma tendência internacional forte.” O primeiro lote foi distribuído para dez clientes da Digitron.

Mais informações no Estado de hoje, 22/8 (“Desktop fica menor para competir com os notebooks“, p. B19).