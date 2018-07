O pacote de desoneração de investimentos em redes de telecomunicações deve ser uma arma do governo para combater possíveis efeitos da crise internacional no País. “Temos um mercado demandante de internet”, disse ontem o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo (foto), durante o evento ABTA 2011, em São Paulo.

Segundo o ministro, o pacote deve ser anunciado até o fim deste mês ou no começo do próximo. Apesar de ele ter tratado do assunto no contexto dos acontecimentos recentes da economia internacional, essa é uma demanda antiga do setor de telecomunicações, e o próprio Bernardo vem prometendo medidas nesse sentido há alguns meses.

A desoneração deve trazer isenção de PIS e Cofins em troca de um grau maior de nacionalização dos equipamentos. O ministro disse que também podem ser anunciados benefícios para obras de construção civil, na instalação das redes de telecomunicações. Elas seriam incluídas no pacote de incentivos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

É urgente fazer alguma coisa. “Está difícil justificar novos projetos hoje junto à matriz”, afirmou o presidente do conselho da Nokia Siemens Networks para a América Latina, Aluizio Byrro. “O engenheiro chinês costumava ser 10% mais barato que o brasileiro. Hoje, seu custo é 50% mais baixo. Não somos competitivos em custos nem mesmo com os Estados Unidos.”

Ele elencou três explicações para isso: a valorização do real frente ao dólar; a falta de mão de obra qualificada, que eleva os salários; e a alta carga tributária. De acordo com o executivo, a redução do IPI promovida pela Lei de Informática, em troca de compromissos de investimento em pesquisa e desenvolvimento, já não é suficiente para garantir a competitividade da indústria brasileira.

Na visão de Byrro, seria melhor incentivar projetos de pesquisa e desenvolvimento que de fabricação local. “Não somos contrários ao aumento do conteúdo local, mas acho difícil viabilizar isso”, explicou. “É difícil competir com os importados da Ásia.”

