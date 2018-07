Um despertador à venda no Japão (em japonês) não tem botão de desligar. Ele também funciona como cofre e só pára de tocar quando alguém coloca uma moeda nele. Ao mesmo tempo, obriga seu dono a se levantar e a guardar dinheiro. Com cinco opções de cores, tem formato de cubo com lado de 10 centímetros.

Via Gizmodo (em inglês).