Em tempos de música na nuvem, o Dinosaur Jr. resolveu relançar seus três primeiros álbuns em fitas cassete, em edição limitada de 500 cópias. Os clássicos Dinosaur (1985), You’re Living All Over Me (1987) e Bug (1987) são vendidos juntos numa caixa de madeira numerada a mão, lançada pela Joyful Noise. O preço? US$ 39.

Abaixo, uma versão ao vivo de “Repulsion”, do disco de estreia.

Via Mashable.

