Houve um tempo em que o computador era o centro do universo da tecnologia. Não mais. Com a evolução da banda larga sem fio, os celulares se tornam cada vez mais ferramentas para enviar texto, fotos e vídeo para a internet. Uma pesquisa feita pelo The Future Laboratory para a Nokia, fabricante de celulares, ouviu criadores de tendências em 17 países, incluindo o Brasil. Ela mostrou que 42% dos entrevistados brasileiros com idade entre 18 e 34 anos publicam conteúdo na internet pelo celular. Dezoito por cento atualizam seu blog via celular.

O blogueiro profissional Alexandre Fugita, de 31 anos, tem três blogs – Techbits, CinemaLido e Meta.blog -, que eventualmente atualiza pelo celular, um Treo, da Palm. “Já postei muitas coisas via celular, principalmente quando estava em eventos”, disse. O aparelho que ele usa tem teclado alfanumérico. Ele afirmou que consegue escrever nele quase tão rápido quanto num computador.

Lu Monte (foto), de 28 anos, criou os blogs Dia de Folga e Todo Dia uma Imagem. Esse último ela atualiza exclusivamente pelo celular. Além disso, Lu participa de três outros sites – Deusário, Balela.Info e Nossa Opinião – e usa o Twitter. Ela mora em Brasília e trabalha como assessora jurídica. Comprou um N70, da Nokia, em novembro passado, antes de uma viagem para São Paulo e para Belo Horizonte, para atualizar os blogs enquanto estivesse fora.

“Substituir 100% um computador ele não substitui”, afirmou Lu. “A navegação às vezes é complicada, pois a maioria das páginas não está preparada para ser vista no celular.” Mas ela não acha complicado editar fotos no celular. “O mais complicado são textos longos.” Como seu aparelho tem somente teclado numérico, ela carrega um teclado portátil na bolsa, com conexão sem fio por tecnologia Bluetooth.

Mais informações no Estado de hoje, 10/2 (“Conteúdo chega à internet pelo celular“, para assinantes, p. B8).