O iG, portal que pertence à operadora de telecomunicações Oi, anunciou ontem a saída de Fabio Coelho de sua presidência. O executivo assumirá o comando do Google no Brasil, segundo fontes de mercado. A gigante americana da internet preferiu não comentar o assunto, e marcou para hoje uma entrevista coletiva com Dennis Woodside, seu vice-presidente sênior para as Américas.

Caio Túlio Costa, ex-presidente do iG, escreveu ontem em seu Twitter: “Fabio Coelho, ex-presidente do iG, é o novo country manager do Google Brasil”. Coelho esteve à frente do iG por 18 meses. Na próxima segunda-feira, a presidência do portal brasileiro será ocupada por Pedro Ripper, diretor de Estratégia Corporativa e Novos Negócios da Oi, que acumulará os dois cargos.

O Google tem vagos atualmente os postos de diretor-geral no Brasil e de vice-presidente para a América Latina. Em setembro do ano passado, o executivo Alex Dias deixou a direção-geral do Google Brasil para comandar a Anhanguera Educacional. Na semana passada, Alexandre Hohagen deixou de ser vice-presidente para a América Latina do Google para trabalhar no concorrente Facebook.

A chegada do Facebook ao Brasil está causando mudanças no mercado, como essa troca de executivos. No dia 14 de fevereiro, a empresa abriu sua subsidiária brasileira, em São Paulo, com objeto social de “consultoria em publicidade”. Responsável por estruturar a operação do Google no País, Hohagen assumiu a vice-presidência de vendas para a América Latina do Facebook.

No Estado de hoje (“Ex-presidente do iG será diretor do Google no País“, p. B16).

