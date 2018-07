Criar celebridades instantâneas já não é privilégio dos reality shows da televisão.

Christina Dolce (foto), também conhecida por ForBiddeN, é a primeira famosa a surgir do MySpace, serviço de rede social da News Corp.

Com mais de 1 milhão de amigos em sua página da internet, ela sai na próxima edição da revista Playboy dos Estados Unidos.

No MySpace, ela vende papel de parede para o computador, toques para o celular e uma linha própria de jeans. Em breve, entra no ar em sua página uma campanha do desodorante masculino Axe, da Unilever.

Via Wired News.