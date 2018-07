Os brasileiros John Lima (à esquerda) e Daniel Dalarossa construíram uma empresa de sucesso no Vale do Silício. A Cyclades, criada por eles, foi vendida para a Avocent em março por US$ 90 milhões.

Surgida numa garagem do bairro de Vila Olímpia, em São Paulo, em 1988, a Cyclades se tornou, em 18 anos, uma empresa com faturamento de US$ 60,9 milhões, 350 funcionários e presença em 16 países.

