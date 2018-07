O canadense Don Tapscott (foto), diretor-executivo da New Paradigm e autor de best-sellers sobre tecnologia, será palestrante do evento IT Conference 2007, que acontece amanhã e depois (27 e 28/6), em São Paulo. Ele lança no Brasil o livro Wikinomics: Como a colaboração em massa pode mudar seu negócio (Nova Fronteira), que escreveu em parceria com Anthony D. Williams. O livro mostra como o uso da internet como ferramenta de colaboração afeta a economia. O conceito de wiki, texto eletrônico criado coletivamente, se espalha e ultrapassa a área de tecnologia, sendo aplicado a outras atividades. O especialista em inovação Kip Garland, diretor da Innovation Seed, também será palestrante no evento.