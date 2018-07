Juarez Quadros, ex-ministro das Comunicações, e Ronaldo Sá, seu sócio na consultoria Orion, escrevem no site do jornalista Ethevaldo Siqueira sobre os problemas técnicos para o uso da rede da Eletronet no Plano Nacional de Banda Larga:

“O fato é que as linhas de transmissão de energia, exceto nas subestações terminais, passam ao largo das grandes cidades e, ainda assim, a utilização dos cabos OPGW (Optical Ground Wire), cabos de proteção que em seu núcleo contêm fibra óptica, é complexa. Apenas como exemplo da complexidade e dos custos envolvidos, os cabos ópticos teriam de ser abertos e derivados em todas as subestações de energia onde existam interesses comerciais ou sociais. Salvo intercorrências, a eletrônica envolvida é PDH (Plesyncronous Digital Hierarchy), tecnologia ultrapassada e caminhando para desuso no mundo. Para a extração e inclusão de tráfego digital o setor de telecom requer SDH (Syncronous Digital Hierarchy) pela simplicidade e relativo baixo custo. O sistema óptico instalado não é DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), que permite a transmissão simultânea de diversos feixes de luz num mesmo par de fibras ópticas.”

Ou seja, a tecnologia está desatualizada e a infraestrutura não chega à maioria das cidades.