Escrevi no blog da Retrospectiva da Década:

“Qual é a empresa que mais se destacou nos últimos 10 anos? Uma resposta óbvia seria o Google, que passou de queridinho da internet a nêmesis das empresas tradicionais de comunicação. De qualquer forma, o Google representa melhor do que ninguém a revolução que a rede mundial trouxe aos mais variados setores da economia. É uma empresa que faturou US$ 21,8 bilhões no ano passado, cobrando centavos por cliques em anúncios de texto. O Google está hoje numa posição em que a Microsoft e a IBM estiveram no passado: é a empresa a ser admirada e a ser temida. É quem os concorrentes acusam de dominação de mercado. É para quem as empresas iniciantes querem ser vendidas.”