É claro que a crise global atingiu o mercado de tecnologia. A venda de computadores e de celulares se expandiu fortemente nos últimos anos no País, mas o último trimestre de 2008 já registrou uma aceleração. Apesar disso, a maturidade alcançada pela indústria durante o período de expansão tem permitido que as empresas brasileiras continuem a buscar oportunidades no exterior.

No caso da Trellis, que fabrica equipamentos de comunicação de dados, a internacionalização permitiu reduzir o impacto da desvalorização do real. A empresa criou uma subsidiária em Hong Kong para acompanhar a produção terceirizada de seus produtos na China e para vender diretamente para o cliente brasileiro. Apesar de a área de projetos estar no Brasil, a maioria dos equipamentos da Trellis é produzida por parceiros chineses.

“A crise nos pegou um pouco de calças curtas”, afirmou Cassio Spina, diretor executivo da Trellis. “Eu estava em Hong Kong para abrir a subsidiária quando o Lehman Brothers quebrou (em setembro). Pelo menos fizemos o investimento antes da mudança no câmbio.”

O escritório de Hong Kong acabou sendo importante para a Trellis quando o real começou a cair ante o dólar. A venda direta para os clientes brasileiros reduziu a cobrança de impostos em cascata, diminuindo o preço em cerca de 15%, compensando parte das perdas cambiais. A Trellis faz parte da Virtus, companhia que nasceu da fusão de oito empresas brasileiras de tecnologia no ano passado. Segundo Spina, o faturamento anual da Virtus está entre R$ 70 milhões e R$ 75 milhões, e a empresa, que ainda está sendo formada, emprega 450 pessoas.

