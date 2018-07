A Índia é reconhecida mundialmente como exportadora de software e serviços de tecnologia da informação. Mesmo assim, empresas indianas, como a Satyam e a Tata Consultancy Services (TCS), investem para ampliar suas operações no Brasil e usam parte dessa capacidade para exportar serviços. Durante esta semana, Ram Mynampati (foto), presidente da Satyam, quarta maior empresa de serviços de tecnologia da Índia, visitou o Brasil e anunciou planos de expansão.

A Satyam tem 200 funcionários no País, e inaugurou um novo centro de desenvolvimento em Londrina (PR), com capacidade para até mil funcionários. A empresa também tem um centro de desenvolvimento em São Paulo. “Os custos de São Paulo são menores que os dos Estados Unidos e maiores que os da Índia”, disse Mynampati. “Londrina é de 30% a 35% mais barata que São Paulo, e tem custos comparáveis aos da Índia.”

Segundo o presidente da Satyam, a empresa pode construir centros em outras cidades brasileiras, que combinem custos mais baixos com boa infra-estrutura e boa oferta de mão-de-obra. “A oferta de mão-de-obra precisa estar lá e a infra-estrutura precisa estar madura”, explicou o executivo. “São Paulo é bem cara.” Além de empresas brasileiras e das subsidiárias de multinacionais instaladas no País, a Satyam atende daqui clientes nos Estados Unidos, Europa e até no Japão.

A Índia exporta US$ 52 bilhões em software e serviços por ano. O Brasil exportou US$ 800 milhões no ano passado. Existe muito espaço para crescer. Mynampati apontou dois obstáculos principais para o crescimento do País nessa área: a disponibilidade de pessoal fluente em outras línguas, principalmente o inglês, e os encargos trabalhistas, que são muito menores em países como a Índia.

Foto: Fernando Hiro/Divulgação

Mais informações no Estado de hoje, 4/10 (“Indianos investem no Brasil para exportar serviços“, p. B21).