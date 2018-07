A CNET News.com fez uma entrevista (em inglês) com o falso Steve Jobs, autor de um dos blogs mais engraçados do setor de tecnologia, chamado Secret Diary of Steve Jobs. O autor secreto escreve como se fosse mesmo o fundador da Apple. Olha o que ele fala sobre o lançamento do iPhone:

“Quando todas aquelas pessoas formaram filas para comprar um produto para o qual não precisavam entrar em filas, acho que isso fala muito sobre o tipo de gente que estamos atendendo com o iPhone. E quando eu vi as fotos de mexicanos escalando a cerca para entrar nos Estados Unidos e comprar iPhones durante o fim de semana, bem, serei honesto, eu chorei.”

Acima, o Steve Jobs verdadeiro.

Foto: Mylerdude, licença Creative Commons Attribution 2.0.