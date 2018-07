O Google anunciou ontem (5/11) sua estratégia para a telefonia celular. Pelo menos por enquanto, não existe um Gphone. A gigante da internet se uniu a fabricantes e operadoras para colocar no mercado a plataforma de software Android, que inclui um sistema operacional para os celulares e que vai concorrer com o Symbian, que pertence a empresas como Nokia e Ericsson, e com o Windows Mobile, da Microsoft.

“O Android tem um navegador de internet bastante robusto, que vai permitir usar a internet no celular como se fosse no computador”, afirmou Andy Rubin, diretor de plataformas móveis do Google, em conferência telefônica com jornalistas. O software tem código aberto, ou seja, pode ser usado sem pagamento de licenças e modificado livremente. O kit para desenvolvedores de software estará disponível na semana que vem e os primeiros aparelhos devem chegar ao mercado no segundo semestre de 2008. Android era o nome da empresa fundada por Rubin, que foi comprada pelo Google em 2005.

“Esse não é o anúncio do Google Phone”, disse Eric Schmidt (foto), presidente do Google. “O anúncio de hoje é muito mais ambicioso do que um aparelho.” Apesar de ter dito que haverá milhares de aparelhos diferentes que usarão o Android, o executivo não descartou o lançamento de um celular da empresa. “Não fazemos anúncios antecipados de produtos e não descartamos qualquer possibilidade para o futuro.”

Mais informações no Estado de hoje, 6/11 (“Google entra no mercado de celulares” e “Empresa adota estratégia de software com código aberto contra concorrentes“, para assinantes, p. B16).