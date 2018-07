Acontece na sexta-feira (26/8) o Seminário Cloud Computing, das 8h30 às 13h, na Câmara Americana de Comércio, em São Paulo. A abertura do evento contará com a presença do jornalista Ethevaldo Siqueira, e participarão dos painéis representantes das empresas HP, IBM, Locaweb, Microsoft, MIPC, Oracle, Tecla Internet e Tivit. Eles vão discutir as mudanças trazidas ao mercado pela cloud computing, que transforma software e infraestrutura em serviço.

As inscrições são gratuitas, e podem ser feitas pelo email contato at teque.com.br. As vagas são limitadas.

